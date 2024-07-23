مرة جديدة.. روسيا ستعيد فرض الحظر على صادرات البنزين

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قال ألكسندر نوفاك‭‭‭‭ ‬‬‬‬نائب رئيس الوزراء الروسي، الثلاثاء، إن روسيا ستعيد فرض الحظر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من آب، وإنها تدرس تمديد القيود حتى فصل الخريف.وحظرت روسيا صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من آذار لكنها أعفت اتحادا اقتصاديا بقيادة موسكو وبعض البلدان المرتبطة باتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود مثل منغوليا.وفُرض الحظر لتفادي نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المصافي فضلا عن أعطال فنية. (سكاي نيوز)