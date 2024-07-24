أسعار النفط ترتفع مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تراجع استمر عدة أيام مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية لكن التوقعات بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حال دون استمرار الصعود.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايلول 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود ايلول 38 سنتا بواقع 0.5 بالمئة مسجلا 77.34 دولار للبرميل.

Advertisement

ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.



كانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من حزيران.