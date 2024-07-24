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إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

Lebanon 24
24-07-2024 | 02:30
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ارتفع الذهب، الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 2416.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 0402 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2417.10 دولار.
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