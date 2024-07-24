ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

ارتفع الذهب، الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 2416.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 0402 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2417.10 دولار.

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