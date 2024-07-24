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إقتصاد

انخفاض أرباح تسلا بالربع الثاني مع تراجع مبيعات مركباتها

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:00
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أعلنت شركة تسلا، عن انخفاض كبير في أرباحها خلال الربع الثاني بسبب تخفيض أسعار مركباتها مع زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات أخرى.

وقالت شركة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك إن أرباحها بلغت 1.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 45 بالمئة، من جملة إيرادات بلغت 25.5 مليار دولار، بزيادة 2 بالمئة ناتجة عن نشاطها في توليد الطاقة وتخزينها.
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خالفت أرباح سهم تسلا توقعات المحللين، بينما تجاوزتها الإيرادات.
هذه النتائج هي الأحدث في ظل أوقات صعبة لعملاق السيارات الكهربائية الذي يواجه ضغوطا تنافسية متزايدة أدت إلى سلسلة من تخفيضات الأسعار في الأسواق الرائدة.
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