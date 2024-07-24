انخفاض أرباح تسلا بالربع الثاني مع تراجع مبيعات مركباتها

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أعلنت شركة تسلا، عن انخفاض كبير في أرباحها خلال الربع الثاني بسبب تخفيض أسعار مركباتها مع زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات أخرى.وقالت شركة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك إن أرباحها بلغت 1.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 45 بالمئة، من جملة إيرادات بلغت 25.5 مليار دولار، بزيادة 2 بالمئة ناتجة عن نشاطها في توليد الطاقة وتخزينها.خالفت أرباح سهم تسلا توقعات المحللين، بينما تجاوزتها الإيرادات.