الين يقفز لأعلى مستوى في شهرين مع تراجع أسعار المعادن

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وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة ووصل إلى 0.6586 دولار أميركي. وأمام الين، انخفضت العملة الأسترالية بأكثر من واحد بالمئة إلى 101.79 ين، واقتربت خسائر الدولار الأسترالي من سبعة بالمئة خلال أسبوعين. تراجعت عملات الدول التي تعتمد على تجارة السلع الأولية إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع اليوم الأربعاء في ظل انخفاض أسعار المواد الخام وعمليات البيع الأكثر كثافة مقابل الين، مما دعم العملة اليابانية لتقفز إلى أعلى مستوى في شهرين.وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة ووصل إلى 0.6586 دولار أميركي. وأمام الين، انخفضت العملة الأسترالية بأكثر من واحد بالمئة إلى 101.79 ين، واقتربت خسائر الدولار الأسترالي من سبعة بالمئة خلال أسبوعين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا عند 0.5914 دولار أميركي، بينما سجل الدولار الكندي أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.38 للدولار.



وجاءت هذه التحركات على أثر انخفاض أسعار المعادن المستخدمة في الصناعة مثل خام الحديد والنحاس، والتي سجلت أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر وسط توقعات قاتمة للطلب الصيني، وإحجام عن المخاطرة في أسواق الأسهم في أعقاب عدد من نتائج الشركات الأميركية المخيبة للآمال.