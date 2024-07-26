الين الياباني يتجه لتسجيل أقوى أسبوع في 3 أشهر

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يتجه الين اليوم الجمعة لتسجيل أقوى أسبوع في نحو ثلاثة أشهر وسط تقليص المتعاملين للرهانات التي أبقوا عليها لفترة طويلة بشأن العملة الضعيفة، وذلك قبل بيانات تضخم أميركية مهمة قد تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة.وكان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس الخميس بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار.يأتي التحرك الكبير في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قامت بها طوكيو في أوائل يوليو وتسببت في خسائر للمتداولين وقوضت صفقات فروق أسعار الفائدة المربحة التي كانت تشهد اقتراض المتداولين بالين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.