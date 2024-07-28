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إقتصاد
أوّل جولة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا تنطلق اليوم
Lebanon 24
28-07-2024
|
23:00
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تستضيف أنقرة الجولة الأولى من مفاوضات "اتفاقية التجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، هذا الأسبوع في الفترة من 29 إلى 31 تموز الجاري، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
وبحسب بيان من الجانب السعودي، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات التي تُعقد خلال الفترة بين 29 و31 تموز الجاري، عدداً من الموضوعات في "تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية".
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وتهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضْع الأطر للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، في سبيل الانتهاء منها بأقرب وقت ممكن. (بلومبرغ)
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