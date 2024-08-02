آبل تحقق أرقامًا إيجابية جديدة.. فاقت التوقعات

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ارتفعت إيرادات شركة "آبل" في الربع الماضي متجاوزة تقديرات المحللين، مما يشير إلى أن أجهزة "أيباد" المحدثة، وأعمال الخدمات القوية، ساعدت في تعويض الرياح المعاكسة في الصين.وقالت الشركة المصنعة لهواتف "أيفون" في بيان، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 5% إلى 85.8 مليار دولار في الربع المالي الثالث الذي انتهى في 29 حزيران. وتوقع المحللون 84.5 مليار دولار في المتوسط.وقبل ثلاثة أشهر، قال المدير المالي لوكا مايستري، إن الشركة ستنمو بنسبة مئوية منخفضة خلال هذه الفترة.وبلغت الأرباح 1.40 دولار للسهم خلال هذه الفترة، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 1.35 دولار. (بلومبرغ)