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إقتصاد
سهم أمازون يهوي بفعل تباطؤ نمو المبيعات عبر الإنترنت
Lebanon 24
03-08-2024
|
02:57
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هوى سهم أمازون دوت كوم بأكثر من 12 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة عن تباطؤ نمو مبيعاتها عبر الإنترنت في الربع الثاني وقالت إن المستهلكين يبحثون عن خيارات أرخص للشراء.
وجرى تداول سهم الشركة عند نحو 165 دولارا، وكان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ناسداك.
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ومن المتوقع أن تخسر أمازون نحو 188 مليار دولار من قيمتها السوقية إذا استمرت الخسائر.
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