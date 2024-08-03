أسهم أميركا تتكبد خسائر حادة بأسبوع بعد بيانات مخيبة للآمال

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سجلت الأسهم الأميركية تراجعا خلال الأسبوع الماضي، بعد أن انخفضت المؤشرات بشكل حاد للجلسة الثانية على التوالي.وأكد مؤشر ناسداك المجمع أنه في منطقة التصحيح بعد أن أدت بيانات الوظائف الضعيفة إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادي.وقالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.