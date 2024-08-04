دولة خليجية ترفع صادراتها من الذهب والأحجار الكريمة

استحوذت دولة الإمارات على 62% من إجمالي صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من كانون الثاني إلى نهاية حزيران الماضي، إذ استوردت بمفردها بما قيمته 843 مليون دولار.



وكشفت البيانات عن ارتفاع واردات الإمارات من الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية بأكثر من 400% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي استوردت فيها الإمارات منتجات مصرية بقيمة 167 مليون دولار فقط.

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وكشفت البيانات عن سيطرة 6 دول فقط هي (الإمارات وسويسرا والأردن وكندا وتركيا والسعودية) على نحو 99.7% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الحالي. (العربية)





