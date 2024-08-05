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إقتصاد

بسبب مخاوف الركود.. النفط يحوم عند أدنى مستوى في 8 شهور

Lebanon 24
05-08-2024 | 00:48
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حومت أسعار النفط عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر، الاثنين، إذ تفوق تأثير مخاوف من الركود في الولايات المتحدة على القلق من أن يؤثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم.
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وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 76.77 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.39 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من استمرار القتال في غزة، إذ قال مسؤولون فلسطينيون إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مدرستين وقتلت ما لا يقل عن 30 أمس الأحد، بعد يوم من انتهاء مفاوضات في القاهرة دون نتيجة.
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