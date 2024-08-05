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إقتصاد

مع الإقبال على الملاذات الآمنة.. الين عند أعلى مستوى في 6 أشهر

Lebanon 24
05-08-2024 | 01:38
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سجل الين الياباني أعلى مستوى منذ منتصف كانون الأول مقابل الدولار عند الفتح في آسيا، الإثنين، مع استمرار تحركات الأسواق التي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أججت بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة مخاوف الركود وتوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
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وأدت بيانات الوظائف الصادرة، الجمعة، والتي جاءت إضافة إلى سلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع مع بحث المستثمرين عن الأمان في النقد.

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