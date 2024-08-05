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إقتصاد
خسائر بيتكوين تتفاقم إلى 15%.. هبطت دون 50 ألف دولار
Lebanon 24
05-08-2024
|
03:31
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تراجع سعر عملة بيتكوين بشكل حاد صباح اليوم الاثنين وانخفضت إلى أدنى مستوى سعر لها منذ يناير الماضي دون 50000 ألف دولار، قبل أن تعود وتتداول عند 51000 دولار، فيما هبطت عملة الإيثر بنحو 20%.
وهذا يعني أن بيتكوين خسرت حوالي 19000 دولار منذ يوم الاثنين الماضي، مما يجعلها واحدة من أسوأ التداولات الأسبوعية في تاريخها الممتد 15 عامًا.
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ومنذ يوم الجمعة تواصل بيتكوين تراجعاتها الحادة، والتي بدأت بانخفاض من 66000 دولار إلى 62200 دولار مع تفاقم مشكلات الاقتصاد الأميركي بعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو، وفقا لـ "CryptoPotato".
ومع ذلك، كانت تلك مجرد البداية، وقد سيطر المضاربون على الانخفاض بشكل كامل على السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي يوم السبت، دفعوا بيتكوين للهبوط مرة أخرى، وانخفضت إلى أقل من 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
اتخذ المشهد منعطفًا آخر نحو الأسوأ يوم الأحد عندما انخفضت عملة بيتكوين إلى 57000 دولار، مما أدى إلى تصفية أكثر من 350 مليون دولار في ذلك الوقت. وارتفع هذا الرقم إلى 830 مليون دولار منذ ذلك الحين.
تشمل بعض الأسباب المحتملة وراء هذا الانهيار المستمر عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي، وسحب المستثمرين للأموال، ولكن أيضًا بعض الإجراءات التي اتخذتها شركات كبيرة مثل Jump Crypto لنقل إيثريوم، والتي يمكن اعتبارها بيعًا محتملًا.
يذكر أن بيتكوين لامست 70000 دولار يوم الاثنين الماضي، مما يعني أنها تخلصت من 19000 دولار منذ ذلك الحين. العملات البديلة في حالة أسوأ، حيث انخفضت إيثريوم بنسبة 20%.
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