بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا.. الأسهم الأوروبية تتراجع!

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تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 3.1% ليسجل أدنى مستوياته منذ 13 شباط.ومن المتوقع أن يسجل المؤشر أسوأ أداء يومي منذ عامين ونصف العام.وشهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر في ختام جلسة الجمعة وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 نيسان.وعزف المستثمرون عن أصول التي تنطوي على مخاطرة مدفوعين بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي.وفتحت جميع البورصات الأوروبية الرئيسية على هبوط الاثنين.وكانت القطاعات المالية الأكثر تضررا خلال جلسة اليوم. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية 3.6 بالمئة وهبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا خمسة بالمئة.