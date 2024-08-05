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إقتصاد

ناسداك يدخل "منطقة التصحيح".. وذعر كبير في "وول ستريت"

Lebanon 24
05-08-2024 | 10:28
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تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الاثنين بشكل حاد وللجلسة الثانية على التوالي، مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة عصفت بالأسواق المالية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 681.07 نقطة أو 1.71 بالمئة إلى 39056.19 نقطة.
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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 195.42 نقطة أو 3.66بالمئة عند 5151.14 نقطة، في حين هوى المؤشر ناسداك المجمع بنحو 1063.63 نقطة أو 6.34 بالمئة إلى 15712.53 نقطة.

وكان الانخفاض في سهم أمازون بنسبة 8.79 بالمئة، وإنتل بنسبة 26.06 بالمئة بعد نتائجهما الفصلية وتوقعاتهما المخيبة للآمال سببا في زيادة الضغوط الهبوطية.

انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 10 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له في يوليو، مما يؤكد دخوله في منطقة التصحيح بعد تزايد المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها في ظل ضعف اقتصاد.

اخترق مؤشر التقلب CBOE .VIX، المعروف أيضًا باسم "مقياس الخوف" في وول ستريت، متوسطه الطويل الأجل البالغ 20 نقطة ليلامس 29.66 أعلى مستوى له منذ آذار 2023، قبل أن يغلق عند 23.39.
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