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إقتصاد

مع تزايد الرهانات على خفض أكبر للفائدة الأميركية.. ارتفاع في اسعار الذهب

Lebanon 24
06-08-2024 | 00:58
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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

تحديث الأسعار

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صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2408.77 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0354 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 تموز في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2449.50 دولار.
ورفض صناع السياسات في المركزي الأميركي فكرة أن بيانات الوظائف في تموز التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط ركودي حر، لكنهم حذروا أيضا من أن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.
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