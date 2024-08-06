مع ارتفاع مخزونات البنزين في أميركا.. أسعار النفط تنخفض وهذا ما سجّلته

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بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، ما أدى إلى انتعاش وجيز، تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.27 بالمئة، إلى 76.27 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 72.95 دولار.وبحسب أرقام معهد البترول الأميركي، فقد زادت مخزونات الخام 176 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من آب. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مخزونات الخام بمقدار 700 ألف برميل.وارتفعت مخزونات البنزين 3.313 مليون برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع.وبحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية نشرت أمس الثلاثاء، انخفضت مخزونات النفط العالمية بنحو 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام. وتتوقع الإدارة تراجع المخزونات بنحو 800 ألف برميل يوميا في النصف الثاني. (سكاي نيوز عربية)