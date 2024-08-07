31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
37
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسعار الذهب تستقر
Lebanon 24
07-08-2024
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار الذهب تقريباً، يوم الأربعاء، مع انتظار المتداولين مزيداً من الإشارات لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمَل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أيلول المقبل.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.24 في المئة إلى 2395 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.14 في المئة إلى 2435.10 دولار، وفق "رويترز".
Advertisement
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المئة، مما يجعل السبائك المقوَّمة بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
09:59 | 2024-08-06
06/08/2024 09:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
Lebanon 24
بكت لساعات طويلة جدّاً.. مؤثّرة وسيّدة أعمال لبنانيّة غادرت لبنان بسبب الوضع الأمني (صور)
09:40 | 2024-08-06
06/08/2024 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
Lebanon 24
بواسطة طائرة... هل التقط "الحزب" صورة لنتنياهو داخل مكتبه؟
10:11 | 2024-08-06
06/08/2024 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
Lebanon 24
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
03:17 | 2024-08-07
07/08/2024 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من أبي رميا إلى مناصري التيار.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
رسالة من أبي رميا إلى مناصري التيار.. هذا ما جاء فيها
16:32 | 2024-08-06
06/08/2024 04:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:26 | 2024-08-07
خبر مهم عن الطوابع... هذا ما تمّ إقراره!
06:42 | 2024-08-07
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
06:00 | 2024-08-07
عجز الموازنة يتسع في روسيا.. والسبب؟
04:02 | 2024-08-07
سلسلة الإمدادات الغذائية مُتاحة في حال الحرب.. ماذا عن دواء الأمراض المستعصية؟
03:53 | 2024-08-07
مطار دبي يستمر بكسر الأرقام القياسية
03:11 | 2024-08-07
الدولار يرتفع.. والين ينخفض
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
07/08/2024 15:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
07/08/2024 15:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
07/08/2024 15:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24