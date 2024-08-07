أسعار الذهب تستقر

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استقرت أسعار الذهب تقريباً، يوم الأربعاء، مع انتظار المتداولين مزيداً من الإشارات لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمَل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أيلول المقبل.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.24 في المئة إلى 2395 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.14 في المئة إلى 2435.10 دولار، وفق "رويترز".وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المئة، مما يجعل السبائك المقوَّمة بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات.