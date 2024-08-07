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إقتصاد

أسعار الذهب تستقر

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:53
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استقرت أسعار الذهب تقريباً، يوم الأربعاء، مع انتظار المتداولين مزيداً من الإشارات لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمَل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، في أيلول المقبل.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.24 في المئة إلى 2395 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.14 في المئة إلى 2435.10 دولار، وفق "رويترز".
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وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المئة، مما يجعل السبائك المقوَّمة بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات.
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