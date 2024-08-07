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إقتصاد

النفط يرتفع من أدنى مستوياته في أشهر

Lebanon 24
07-08-2024 | 10:28
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ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، بفعل مخاوف من أن الصراع المتأجج في الشرق الأوسط قد يؤثر سلبا على إنتاج النفط حتى مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 77.58 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الأميركي 1.05دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 74.25دولارا للبرميل.
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وفي يوم الاثنين، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس أدنى مستوياتها منذ شباط، مع تدني سوق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف.

وكسرت أسعار النفط الخام سلسلة من الانخفاضات استمرت لثلاث جلسات أمس الثلاثاء، وواصلت التوترات في الشرق الأوسط تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات في جلسة التداول اليوم الأربعاء.

ويتأهب الشرق الأوسط لموجة جديدة محتملة من التصعيد، مما يعزز من مخاوف اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة.
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