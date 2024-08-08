Advertisement

إقتصاد

بعد أطول فترة انخفاض.. أسعار الذهب ترتفع وهذا ما سجّلته

Lebanon 24
08-08-2024 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1231969-638587439084536747.png
Doc-P-1231969-638587439084536747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهى سعر الذهب سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام.

وتم تداول السبائك للتسليم الفوري بالقرب من مستوى 2415 دولاراً للأونصة بعد فقدانها 3% تقريباً من قيمتها خلال فترة الهبوط. وربما يكون هذا الانتعاش مدعوماً ببيانات وزارة العمل التي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكبر قدر خلال عام تقريباً.
Advertisement

وسجل سعر الذهب مستوى قياسياً الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض قريبا أسعار الفائدة. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:23 | 2024-08-08
16:18 | 2024-08-08
14:45 | 2024-08-08
11:34 | 2024-08-08
09:00 | 2024-08-08
07:57 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24