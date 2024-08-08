بعد أطول فترة انخفاض.. أسعار الذهب ترتفع وهذا ما سجّلته

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أنهى سعر الذهب سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام.وتم تداول السبائك للتسليم الفوري بالقرب من مستوى 2415 دولاراً للأونصة بعد فقدانها 3% تقريباً من قيمتها خلال فترة الهبوط. وربما يكون هذا الانتعاش مدعوماً ببيانات وزارة العمل التي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكبر قدر خلال عام تقريباً.وسجل سعر الذهب مستوى قياسياً الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض قريبا أسعار الفائدة. (بلومبرغ)