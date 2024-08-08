المركزي التركي يبقي على توقعاته للتضخم

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أكد رئيس البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، الحفاظ على الموقف المتشدد في السياسة النقدية "حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".جاء ذلك في اجتماع تقرير التضخم الثالث للعام الجاري برئاسة رئيس البنك المركزي فاتح قره هان، الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.وفي هذا السياق قال قره هان إن المركزي لم يغير من توقعاته للتضخم في نهاية العام 2024 و2025 و2026 وبقيت ثابته عند 38 بالمئة و14 بالمئة و9 بالمئة على التوالي.وذكر أنهم يتوقعون انخفاض التضخم الشهري المعدل موسميا إلى حدود 2.5 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري وإلى 1.5 بالمئة في الربع الأخير من 2024.وأكد أنهم سيواصلون الحفاظ على الموقف المتشدد في السياسة النقدية "حتى يتم تحقيق استقرار في الأسعار وتوقعات التضخم". (سكاي نيوز)