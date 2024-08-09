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إقتصاد

تراجع طفيف في أسعار النفط.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
09-08-2024 | 00:03
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سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 76.09 دولار للبرميل. (سكاي نيوز عربية)
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