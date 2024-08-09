تراجع طفيف في أسعار النفط.. إليكم كم سجّلت

Advertisement

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 76.09 دولار للبرميل. (سكاي نيوز عربية)