أسعار الذهب تنخفض.. كم سجّلت؟

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تراجعت أسعار الذهب الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، إذ هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2421.31 دولار للأونصة.كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2460.80 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 27.66 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 937.65 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر أسبوعية.أما البلاديوم فزاد 0.8 بالمئة إلى 930.08 دولار ويتجه لارتفاع أسبوعي بواقع 4.4 في المئة. (سكاي نيوز عربية)