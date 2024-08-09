مُجددًا.. أسعار البيتكوين ترتفع وتحلّق فوق 60 ألف دولار

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واصلت عملة بتكوين ارتفاعها تزامناً مع انتعاش الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة تعرضت لها الأسواق.وارتفعت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 5.3% تقريباً لتتجاوز 62 ألف دولار لفترة وجيزة، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الخميس.هذه التحركات تشكل تحولاً كبيراً عن وضعها في بداية الأسبوع، عندما شهدت الأسواق أكبر انخفاض منذ انهيار منصة "إف تي إكس" (FTX) في 2022. كما صعدت عملة إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة) بحوالي 6%. (بلومبرغ)