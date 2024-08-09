مستفيدة من ضعف الدولار.. عملات السوق الناشئة ترتفع

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صعدت عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مدفوعة بضعف الدولار الأميركي وانتعاش الأسهم عالمياً.وارتفع مؤشر "إم أس سي آي" (MSCI) لعملات الأسواق الناشئة بنحو 0.4% إلى 1742.8 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2022. وتصدر الوون الكوري الجنوبي المكاسب بين العملات الآسيوية بارتفاع تجاوز 1%.وهبط الدولار الأميركي وسط الرهانات المتزايدة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فيما يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على البنوك المركزية في الدول النامية التي هبت من قبل للدفاع عن عملاتها.كذلك، قفزت أسعار عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى منذ أيار الماضي، بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ خلال حزيران. (بلومبرغ)