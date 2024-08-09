النحاس يرتفع مع انتعاش البيانات الاقتصادية العالمية

ارتفعت أسعار النحاس، يوم الجمعة، بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية مخاوف تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، بينما عززت المخزونات المتراجعة في أكبر مستهلك؛ الصين، المعنويات الإيجابية.





وارتفع سعر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.4 في المائة إلى 8921 دولاراً للطن، في التداولات الرسمية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 8714 دولاراً، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن آثار العدوى المحتملة للركود في الولايات المتحدة، وفق "رويترز".

وأظهرت البيانات، يوم الخميس، أن عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، انخفض أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن القلق بشأن سوق العمل كان مُبالَغاً فيه.

وقال المتداولون إن بيانات التضخم، التي تُظهر أن الصين تراجعت خطوة عن الانكماش، دعّمت أيضاً التحسن في المعنويات، عبر أسواق الأسهم والسلع.

وقال أحد تجار المعادن: "دعمت بيانات الوظائف الأميركية المعنويات، ويتبع النحاس الأسهم"، مضيفاً أن انخفاض المخزونات في المستودعات، التي تُراقبها بورصة شنغهاي للمعادن "ShFE"، قدَّم أيضاً الدعم.

وانخفضت مخزونات النحاس في مستودعات "ShFE" بنسبة 15 في المائة، على مدار الشهرين الماضيين، إلى 286.305 طن.



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وقال محللو "ماكواري": "أدى انخفاض الأسعار إلى بدء انتعاش الطلب الصيني، حيث أبلغت شركات الأسلاك والكابلات عن زيادة في الطلبات، لكن هذا لا يزال خافتاً". وأبرزت الآمال في انتعاش استهلاك النحاس بالصين "علاوة يانغشان"؛ وهو مؤشر يراقب، من كثب، شغف الاستيراد الصيني، حيث ارتفعت إلى نحو 55 دولاراً للطن، هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ آذار الماضي.وقال محللو "ماكواري": "أدى انخفاض الأسعار إلى بدء انتعاش الطلب الصيني، حيث أبلغت شركات الأسلاك والكابلات عن زيادة في الطلبات، لكن هذا لا يزال خافتاً".

وينتظر المتداولون بيانات تموز الماضي عن القروض الجديدة باليوان، والتمويل الاجتماعي الإجمالي في الصين، والتي تُعدّ مؤشراً على الطلب المستقبلي على المعادن الصناعية. ومن المقرر صدور كليهما على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وفي مكان آخر، قفز القصدير بنسبة 4.1 في المائة إلى 31750 دولاراً للطن، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 32050 دولاراً.

وارتفعت أسعار الزنك بنسبة 3.4 في المائة إلى 2736 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ 23 تموز، حيث اكتسب الزخم بعد كسر مستدام للمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم حول 2660 دولاراً. وصعد الرصاص بنسبة 3.2 في المائة إلى 2028 دولاراً.

وقال أحد التجار إن عمليات الشراء جاءت بسبب توقعات بارتفاع تكاليف الطاقة، التي تمثل نحو 50 في المائة من تكاليف إنتاج الزنك.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع الألومنيوم بنسبة 1.9 في المائة إلى 2318 دولاراً للطن، وصعد النيكل بنسبة 1.2 في المائة إلى 16345 دولاراً. (الشرق الاوسط)