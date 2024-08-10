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إقتصاد

بفضل بيانات اقتصادية إيجابية.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 3%

Lebanon 24
10-08-2024 | 03:43
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حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.5 بالمئة مع تراجع مخاوف الطلب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية.

كما عزز من ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إشارات من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنهم قد يخفضون معدلات الفائدة في وقت قريب ربما في ايلول، في حين تستمر المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في إثارة مخاطر الإمدادات.
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تحركات الأسعار

خلال تداولات الجمعة، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية.
كما زادت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 65 إلى 76.84 دولار للبرميل.

وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5 بالمئة خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة.

وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة لإعانة البطالة انخفض بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مما أشار إلى أن مخاوف تتعلق بضعف سوق العمل مبالغ فيها ومما أدى بدوره للتخفيف من مخاوف الركود.
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