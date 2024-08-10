الاتحاد الأوروبي: الرسوم ضد سيارات الصين توافق قواعد التجارة

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ذكرت المفوضية الأوروبية، أنها واثقة من امتثال تحقيق تجريه في دعم حكومي تتلقاه صناعة المركبات الكهربائية في الصين وإجراءات اتخذتها لمواجهته مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وأضافت المفوضية أن تحقيقها سيستمر.وفرض الاتحاد الأوروبي في تموز رسوما جمركية مؤقتة تصل إلى 37.6 بالمئة على واردات المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، في قرار عزاه إلى الحرص على حماية الطرز التي تنتجها القارة الأوروبية، وذلك بعد أن وجد تحقيق أجراه أن الصين توجه دعما لتلك الصناعة على أراضيها.