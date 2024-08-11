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إقتصاد

زيادة أسعار المعادن تقفز بقيمة الميداليات الأولمبية

Lebanon 24
11-08-2024 | 12:31
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بلغت قيمة الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية المقامة في باريس مستوى غير مسبوق، بعد ارتفاع سعر المواد الخام التي تدخل في تصنيعها إلى ما قد يصل إلى 900 دولار لكل ميدالية.

تحتوي الميدالية الذهبية على 6 غرامات من الذهب، والذي بلغ سعره مستوى غير مسبوق في منتصف يوليو كنتيجة لنشاط عمليات الشراء من قبل البنك المركزي، والزخم من جانب تجار التجزئة بالصين، إضافة إلى التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.
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وبالمثل ارتفعت أسعار الفضة بشكل كبير هذا العام، والتي تشكل ما لا يقل عن 92.5% من وزن الميداليات الذهبية. (بلومبرغ)

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