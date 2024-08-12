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إقتصاد
بسبب التوتر في الشرق الأوسط.. النفط يحافظ على مكاسبه
Lebanon 24
12-08-2024
|
00:15
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لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، وحافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت ثلاثة بالمئة نتيجة توترات جيوسياسية وبيانات اقتصادية جيدة.
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 79.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 76.86 دولار للبرميل.
وقال محللون في بينك إيه.إن.زد في مذكرة "يظل المتعاملون قلقين من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".
وأدت احتمالات تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى استمرار ارتفاع الأسعار بعد أن تعهدت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في عملية في طهران، ومقتل القائد العسكري الكبير بحزب الله فؤاد شكر في غارة في بيروت.
وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي مرتفعا أكثر من 3.5 بالمئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من أربعة بالمئة بفضل البيانات الاقتصادية الجيدة وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع بدرجة تسمح بخفض أسعار الفائدة بحلول الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين على نحو أسرع من المتوقع في تموز، وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
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