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إقتصاد
مع انتظار بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.. استقرار في اسعار الذهب
Lebanon 24
12-08-2024
|
02:34
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استقرت أسعار الذهب، الإثنين، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر.
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ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 0153 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2464.80 دولار.
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وتتوقع السوق حاليا بنسبة 54 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية.
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