مع انتظار بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.. استقرار في اسعار الذهب

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استقرت أسعار الذهب، الإثنين، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع لقياس حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر.ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2425.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 0153 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2464.80 دولار.ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.