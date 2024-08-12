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إقتصاد

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
12-08-2024 | 07:00
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ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 5% خلال آب الجاري إلى نحو 890 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 850 مليون قدم مكعبة بداية يوليو الماضي.

وحسب مسؤول حكومي، فإن حجم الواردات اليومية متفاوت على أساس شهري، إذ بلغت حجم التدفقات اليومية أوائل تموز الماضي نحو 850 مليون قدم مكعبة، ثم ارتفعت في أواخر الشهر ذاته إلى مستوى قرب 875 مليون قدم مكعبة، موضحا أن التدفقات اليومية غير ثابتة نتيجة ارتفاع استهلاك الغاز بإسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.
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ولفت إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد زيادة في حجم الواردات إلى مستوى يتراوح بين 920 و950 مليون قدم مكعبة يوميا، وهو ما يُحدد بالتنسيق بين الجانبين. (العربية)
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