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إقتصاد

ضربة جديدة للشيكل الإسرائيلي

Lebanon 24
12-08-2024 | 10:34
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مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران وحزب الله، هبط الشيكل الإسرائيلي 1.5 في المئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة الاثنين.
وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيكل للدولار، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيكل.
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وأظهرت بيانات فينيكس أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 بالمئة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني. (سكاي نيوز)
 
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