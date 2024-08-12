ضربة جديدة للشيكل الإسرائيلي

مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران وحزب الله، هبط الشيكل الإسرائيلي 1.5 في المئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة الاثنين.



Advertisement

وأظهرت بيانات فينيكس أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 بالمئة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني. (سكاي نيوز) وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيكل للدولار، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيكل.وأظهرت بيانات فينيكس أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 بالمئة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني. (سكاي نيوز)