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إقتصاد
أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط
Lebanon 24
12-08-2024
|
15:28
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قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الاثنين، إنها خفضت نمو الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 135 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري، ليستقر مقدار نمو الطلب عند 2.1 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، أشارت فيه أن الطلب اليومي على النفط خلال العام الجاري، سيبلغ بعد مقدار النمو المتوقع، نحو 104.3 ملايين برميل يوميا، من 102.2 مليون برميل يوميا في 2023.
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وأرجعت المنظمة خفض نمو الطلب إلى تخفيف التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين خلال 2024، إذ تعتبر البلاد أكبر مستورد للخام بمتوسط يومي يتجاوز 11.5 مليون برميل.
وفقا لتقرير "أوبك" فإن التوقعات لنمو الطلب على النفط خلال العامين الجاري والمقبل، تقف فوق معدلاتها قبل جائحة كورونا، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا.
(الأناضول)
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