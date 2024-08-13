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إقتصاد

مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط

Lebanon 24
13-08-2024 | 01:40
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تراجعت أسعار النفط قليلا في تعاملات الثلاثاء المبكرة، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.
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تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.89 دولار للبرميل . كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.63 دولار.

وارتفع خام برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بما يزيد عن أربعة بالمئة.
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