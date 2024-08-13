مع ترقب الأسواق لبيانات مهمة.. الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

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تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوع بينما تترقب الأسواق بيانات مهمة للتضخم الأميركي والتي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.تحديث الأسعاربحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2466.69 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من آب في وقت سابق من الجلسة.فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2506.90 دولار.