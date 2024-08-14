الذهب على استقراره.. ماذا عن أسعار المعادن الثمينة؟

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استقر الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، إذ عززت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة، حيث بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2504.50 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 27.80 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.25 دولار.وزاد البلاديوم 0.18 بالمئة إلى 940.25 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة الماضية. (سكاي نيوز عربية)