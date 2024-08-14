Advertisement

إقتصاد

الذهب على استقراره.. ماذا عن أسعار المعادن الثمينة؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1233973-638592169688255505.jpg
Doc-P-1233973-638592169688255505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقر الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، إذ عززت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة، حيث بلغ الذهب في المعاملات الفورية 2465.27 دولار للأونصة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2504.50 دولار.
Advertisement

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 27.80 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.25 دولار.

وزاد البلاديوم 0.18 بالمئة إلى 940.25 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة الماضية. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:40 | 2024-08-14
00:37 | 2024-08-14
23:19 | 2024-08-13
23:00 | 2024-08-13
16:31 | 2024-08-13
16:26 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24