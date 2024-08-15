النفط يصعد بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن يعزز خفض أسعار الفائدة الأميركية المحتمل النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، غير أن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب.صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.21 دولار للبرميل.انخفض خاما القياس بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد الإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل على غير المتوقع ومع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.وقال يوكي تاكاشيما الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية "شهدنا تصحيحا في التعاملات الآسيوية، إذ كانت حركة البيع في سوق النفط مفرطة يوم الأربعاء"، مضيفا أن المستثمرين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.