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إقتصاد
الهجوم الاوكراني أثّر على أسعار الغاز.. إليكم كم ارتفعت
Lebanon 24
15-08-2024
|
12:58
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عادت أسعار الغاز في السوق الأوروبية للارتفاع، في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الوقود الأزرق من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.
وقد صعدت عقود الغاز الآجلة لشهر أيلول المقبل بنسبة 0.4% إلى 445.7 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت قد تراجعت في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 442.2 دولار.
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وأثار الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك في جنوب غرب روسيا قلق الأسواق الأوروبية حول إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، فأدى ذلك إلى ارتفاع العقود الآجلة لشهر أيلول المقبل إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2023.
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