أسعار الذهب مستقرة.. ماذا عن المعادن الثمينة؟

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.
واستقر الذهب تقريبا في المعاملات الفورية عند 2455.50 دولار للأونصة، لكنه ارتفع بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2493.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.19 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 954.25 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس.
وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 941.78 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية. (سكاي نيوز عربية)