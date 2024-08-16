اقتصاد تونس‭ ‬ينمو 1% في الربع الثاني من عام 2024

ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما بواحد في المئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وأوضح المعهد أن نمو اقتصاد تونس للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6 بالمئة. (سكاي نيوز)

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