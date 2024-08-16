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إقتصاد
اقتصاد تونس ينمو 1% في الربع الثاني من عام 2024
Lebanon 24
16-08-2024
|
13:15
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ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما بواحد في المئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.
وأوضح المعهد أن نمو اقتصاد تونس للنصف الأول من العام لم يتجاوز 0.6 بالمئة. (سكاي نيوز)
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