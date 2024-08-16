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إقتصاد
تواصل روسيا تقليص استثماراتها في السندات الحكومية الأميركية
Lebanon 24
16-08-2024
|
23:00
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أشارت بيانات الخزانة الأمريكية إلى استمرار روسيا يخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأميركية في إطار العقوبات الجوابية حيث سجلت حتى يونيو 44 مليون دولار مقابل 45 مليونا في مايو.
وأشارت إلى أن توظيف روسيا في يونيو شمل 42 مليون دولار من الأوراق المالية طويلة الأجل، ومليوني دولار من الأوراق قصيرة الأجل، مقابل 42 مليون دولار من الأوراق طويلة الأجل، و3 ملايين دولار من الأوراق قصيرة الأجل في أيار الماضي.
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ولا تزال اليابان تتصدر قائمة أكبر دائني للولايات المتحدة، رغم انخفاض حصتها في الدين الأميركي في يونيو 2024 إلى 1.118 تريليون دولار من 1.128 تريليون دولار في مايو 2024، تليها الصين بـ780.2 مليار دولار في يونيو مقابل 768.3 مليار دولار في أيار 2024.
وفي المرتبة الثالثة حلت بريطانيا التي زادت حصتها في السندات الحكومية الأمريكية إلى 741.5 مليار دولار في حزيران الماضي، من 723.4 مليار في أيار. (روسيا اليوم)
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