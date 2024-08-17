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إقتصاد
أسعار النفط تهبط نحو 2% في نهاية أسبوع متقلب
Lebanon 24
17-08-2024
|
03:33
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انخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية، ولم يطرأ عليها تغير يُذكر خلال الأسبوع إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 79.68 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 76.65 دولار للبرميل.
وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي عند 79.66 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 76.84 دولار للبرميل.
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