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إقتصاد

مخاوف ضعف الطلب الصيني تضغط على أسعار النفط

Lebanon 24
19-08-2024 | 00:44
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سجلت أسعار النفط تراجعا، في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مع تأثر معنويات السوق بمخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، في حين يركز المستثمرون على تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وهو ما قد يقلل من مخاطر الإمدادات.
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بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.55 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.52 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة عند تسوية عقود الجمعة مع تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين، لكنهما أنهيا الأسبوع دون تغيير إلى حد كبير عن الأسبوع السابق بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأميركية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة.
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