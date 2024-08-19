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إقتصاد

استقرار الأسهم الأوروبية بعد أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:29
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افتتحت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الاثنين عقب تسجيلها أعلى قفزة أسبوعية في ثلاثة أشهر، وسط ترقب المستثمرين لأسبوع آخر مليء بالبيانات مع التركيز على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بحثا عن مؤشرات على مسار خفض سعر الفائدة.
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واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 511.38 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش بعدما سجل يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي منذ السادس من مايو أيار.

وتصدرت أسهم قطاع الدفاع الخسائر بهبوط أسهم شركة راينميتال وبي.إيه.إي سيستمز وساب إيه.بي وتاليس وليوناردو وداسو أفياسيون ما بين 1.4 و4.3 بالمئة عقب أنباء من ألمانيا تفيد بأن برلين ستضع قيودا على المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا بسبب ضغوط على الميزانية.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات وعدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

لكن التركيز الرئيسي هذا الأسبوع سينصب على اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج حيث من المتوقع أن يتحدث باول يوم الجمعة ومن المرجح أن يقدم بعض المؤشرات على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وهبط سهم شركة نكسانس الفرنسية لتوريد كابلات الكهرباء 3.8 بالمئة بعدما خفض جولدمان ساكس توصيته لسهمها.
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