الأجانب يعززون قبضتهم على الأسهم السعودية خلال أسبوع!

سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات قيمتها 770 مليون ريال في الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي.



وفقا لبيانات "تداول"، ارتفعت ملكيتهم في السوق إلى 404.7 مليار ريال، تمثل نحو 4% من الأسهم المصدرة و 10.6% من الأسهم الحرة. (الاقتصادية)

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