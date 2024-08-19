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إقتصاد

الأجانب يعززون قبضتهم على الأسهم السعودية خلال أسبوع!

Lebanon 24
19-08-2024 | 05:19
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سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات قيمتها 770 مليون ريال في الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي.

وفقا لبيانات "تداول"، ارتفعت ملكيتهم في السوق إلى 404.7 مليار ريال، تمثل نحو 4% من الأسهم المصدرة و 10.6% من الأسهم الحرة. (الاقتصادية)
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