الأموال الساخنة تتدفق إلى مصر.. رقم تاريخي جديد يُسجّل

استطاعت مصر جذب نحو 24 مليار دولار من "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها البعض في أذون الخزانة المحلية خلال 3 أشهر من تحرير سعر الصرف مسجلة رقما تاريخيا.



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وعادت الأموال الساخنة تدريجيا للتدفق على مصر مجددا بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي مع مصر. (روسيا اليوم) ووفقا لموقع "مصراوي" ارتفعت الاموال الساخنة إلى نحو 37.45 مليار دولار بنهاية أيار الماضي من 13.72 مليار دولار بنهاية كانون الثاني الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.وعادت الأموال الساخنة تدريجيا للتدفق على مصر مجددا بعد إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي مع مصر. (روسيا اليوم)