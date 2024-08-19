الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.. فكم بلغ؟

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انخفض الدولار الأميركي اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين سجل الين الياباني أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع مع ترقب المستثمرين لكلمة من المقرر أن يلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول.ومن المرجح أن يشير باول في خطابه الجمعة، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.وانخفضت احتمالات تبني خفض أكبر منذ أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تضخما أكثر من المتوقع في قطاع الإسكان في يوليو، فضلا عن تقرير مبيعات التجزئة القوي للشهر ذاته.وانخفض مؤشر الدولار 0.34 بالمئة إلى 102.11، وكان قد وصل في وقت سابق إلى 102.00، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من كانون الثاني.وارتفع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.1049 دولار، ووصل إلى 1.10545 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 كانون الأول.وتراجع الدولار 0.75 بالمئة إلى 146.48 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 145.20 ين، وهو أدنى مستوى منذ السابع من آب.وصعد الين وسط تفاؤل بأن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ستواصل الانكماش.ومن المتوقع أن يناقش محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا قرار البنك الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة عندما يتحدث أمام البرلمان، الجمعة.وصعد الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.56 بالمئة إلى 0.6703 دولار أميركي، ووصل إلى 0.6708 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ 19 تموز.وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 1.87 بالمئة إلى 58178 دولارا. (الحرة)