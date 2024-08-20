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إقتصاد

النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات

Lebanon 24
20-08-2024 | 01:18
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انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحا يقلص الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

تحرك الأسعار
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هبطت أسعار خام برنت 12 سنتا أو 2.02 دولار أو 0.15 بالمئة إلى 77.54 دولار. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب شهر استحقاق، والتي تنتهي الثلاثاء، 74.23 دولار للبرميل، بانخفاض 14 سنتا أو 0.2 بالمئة. وانخفض عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا في التداول 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.52 دولار.

وهبط برنت نحو 2.5 بالمئة الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة.
 
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